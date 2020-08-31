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Футболистки французского клуба снова лучшие на всем континенте.

В финале женской Лиги чемпионов-2019/20 на Аноэте в Сан-Себастьяне сошлись Лион и Вольфсбург, которые часто сражаются за главный трофей в клубном футболе.

Эжени Ле Соммер и Кумагаи Саки принесли Лиону комфортное преимущество 2:0 к концу первого тайма. Во второй части встрече Александре Попп удалось отквитать один гол на 57-й минуте, но уже под занавес поединка Сара Бьерк Гуннарсдоттир сняла вопросы о победителе – 3:1 в пользу Лиона.

Французский клуб выиграл турнир пятый раз подряд и седьмой раз в истории турнира (2011, 2012, 2016-2020). Всего это был 19-й розыгрыш элитного соревнования УЕФА среди женщин и 11-й с тех пор, как Женский кубок УЕФА был переименован в Лигу чемпионов УЕФА среди женщин.

Вольфсбург выигрывал турнир дважды, в 2013 и 2014 годах. В 2016, 2018 и 2020 "волчицы" в финале уступали, причем все разы – Лиону.

Одной из помощник арбитра Эстер Штойбли была украинка Александра Ардашева.