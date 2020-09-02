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В основе уникального дизайна бутс кроется совершенно новый технологичный материал.

adidas представляет силуэт X GHOSTED для игр на абсолютно новых скоростях. Разработанные с учетом ключевых cкоростных особенностей, бутсы X GHOSTED позволяют игрокам расширить привычные грани скорости, чтобы продемонстрировать новый спектр возможностей в сезонах Лиги чемпионов УЕФА 2020/2021, Лиги Европы УЕФА и женской Лиге чемпионов УЕФА.

В лаконичном дизайне бутс, благодаря инновационной пластине из углеродного волокна, расположенной в передней части силуэта, и полупрозрачному верху, достигается эффект невесомости и молниеносности.

В основе уникального дизайна бутс кроется совершенно новый технологичный материал adidas – FLUROSKIN. Единственный слой этого высокотехнологичного материала накладывается на проволочный каркас, обеспечивающий оптимальную поддержку стопы и максимальный комфорт. Полупрозрачная эстетика нового силуэта подчеркивает ощущение невидимости, которое передается и спортсменам. Эффект максимальной скорости также отражается в деталях: фирменные три полоски напоминают мощный размах крыльев сапсана – самой быстрой птицы в мире.

X GHOSTED – это легкие бутсы, которые дарят ощущение скорости на ноге. Все началось с преобразования шипованной подошвы под наиболее актуальные потребности игры в футбол. В результате была разработана особенная технология – SPRINT CONSTRUCT со специальной вставкой в носке, который позволяет наносить четкие прямые удары и обеспечивает наилучшую поддержку стопы при взрывных маневрах. Технология VACUUM FIT EXPERIENCE создает максимально плотное прилегание к стопе и оптимизирует качество и скорость движений.

Следуя необходимости внедрять больше инновационных деталей, которые будут способствовать развитию скоростных показателей игроков, adidas представляет CARBITEX SPEEDFRAME – динамическую карбоновую пластину. При создании этого элемента использовался подход с открытым исходным кодом и исключительные технические характеристики углеродного волокна в пластичной форме. X GHOSTED – первые адаптированные бутсы с интегрированной динамической карбоновой пластиной.

В бутсах X GHOSTED будут выступать лучшие футболисты, в числе которых Мохаммед Салах, Сон Хын Мин, Карим Бензема, Габриэль Жезус и Вивианне Мидема.

Бутсы X GHOSTED доступны в магазинах adidas.