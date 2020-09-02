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Полузащитник Никита Корзун стал игроком Шахтера Солигорск.

Динамо К и Шахтер С согласовали трансфер полузащитника сборной Беларуси Никиты Корзуна — сообщил официальный сайт клуба из Беларуси.

Контракт с 25-летним полузащитником подписан до конца 2023 года. Финансовые детали не разглашаются.

Корзун с 2012 года выступал за минское Динамо, а в 2016-м перешел в Динамо киевское. Закрепиться в украинском гранде Никите не удалось, и с 2018 года он выступал на правах аренды за Динамо Минск, Аль-Фатех из Саудовской Аравии и португальский Вилафранкенше.