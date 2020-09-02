Другое

Форвард отправился выступать в другую страну.

Экс-нападающий минского Динамо Дмитрий Билоног подписал контракт с финским Мариехамном.

Украинский футболист заключил соглашение с командой до конца нынешнего сезона. После 12 матчей, новый клуб форвард идет на восьмом месте, имея в активе 17 очков.

Напомним, помимо минского Динамо, Билоног защищал цвета Шахтера-3, Урала, Олимпика и Зирки.

К слову, в Финляндии играет еще один украинец. В составе Сейняйоена выступает полузащитник Денис Олейник.