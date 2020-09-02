Форвард отправился выступать в другую страну.
Дмитрий Билоног
02 сентября 2020, 20:22
Экс-нападающий минского Динамо Дмитрий Билоног подписал контракт с финским Мариехамном.
Украинский футболист заключил соглашение с командой до конца нынешнего сезона. После 12 матчей, новый клуб форвард идет на восьмом месте, имея в активе 17 очков.
Напомним, помимо минского Динамо, Билоног защищал цвета Шахтера-3, Урала, Олимпика и Зирки.
К слову, в Финляндии играет еще один украинец. В составе Сейняйоена выступает полузащитник Денис Олейник.