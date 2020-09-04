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Команда Руслана Ротаня не смогла удержать победный результат над лидером группы.

Молодежная сборная Украины в пятом туре квалификации на Евро-2021 встретилась в гостях с Данией, которая на данный момент является лидером своей группы.

Практически на протяжении всего поединка командам не удавалось реализовать свои моменты, пока на 73-й минуте Даниил Сикан после передачи Дмитрия Топалова не вывел "желто-синих" вперед.

Победа Украины была близка, но в компенсированное ко второму тайму время Риисе вернул равновесие в счете и спас для своей команды ничью. Таким образом, подопечным Руслана Ротаня не удалось нанести датчанам первое поражение в нынешней квалификации на чемпионат Европы.

Дания U-21 — Украина U-21 1:1

Гол: Риисе, 90+5 — Сикан, 73

Дания U-21: Кристенсен — Карстенсен, Бек, Нельссон, Клиттен — Нарти, Хольсе, Мадсен — Ольсен, Винд, Дамсгор.

Украина U-21: Билык — Конопля, Забарный, Чеберко, Дубинчак — Бондаренко, Булеца, Батагов — Цитаишвили, Сикан, Назаренко.