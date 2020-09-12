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Украинский специалист успешно начал работу в клубе из Беларуси.

Шахтер Солигорск добыл разгромную победу над Витебском в рамках 23-го тура чемпионата Беларуси, отправив в ворота соперника пять безответных мячей (5:0).

Этот матч стал для Романа Григорчука первым на посту главного тренера Шахтера после того, как в начале сентября этого года он сменил на этой должности другого украинского специалист — Юрия Вернидуба.

"С ребятами мы уже поработали немало дней и, конечно, мы знакомы. И я могу лишь сказать слова благодарности, что всё профессионально. Мы продуктивно поработали. Ребята очень старательны, они способны учиться и мотивированы на то, чтобы учиться и прогрессировать. Это то, что нам очень надо сейчас", — приводит слова Григорчука официальный сайт солигорского Шахтера.

Шахтер — Витебск 5:0

Голы: 1:0 — Иванович (20, пас — Бодул). 2:0 — Бодул (24, пас — Сзоке). 3:0 — Кендыш (53, пас — Сачивко). 4:0 — Архипов (77). 5:0 — Яхшибоев (89, пас — Баланович).

Шахтер: Гутор (к), Бегунов (Бурко, 86), Хадаркевич, Сачивко, Антич, Иванович, Кендыш, Сзоке, Подстрелов (Баланович, 80), Бодул (Архипов, 71), Яхшибоев.

Витебск: Сороко, Скитов, Вандерсон, Жулио Сезар (Васильев, 77), Каленчук, Теверов (Краснов, 75), Силва, Матвеенко, Клопоцкий, Чалов, Назаренко (Гуренко, 54).

Предупреждения: Сзоке (26), Бодул (57) — Теверов (29), Вандерсон (84), Клопоцкий (92+).