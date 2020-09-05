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Бывший тренер Черноморц сменил на посту Юрия Вернидуба.

Роман Григорчук стал новым главным тренером солигорского Шахтера, сообщает официальный сайт клуба.

На посту бывший тренер Черноморца сменил своего соотечественника Юрия Вернидуба.

С июня 2018 по январь 2020 года Роман Григорчук работал главным тренером ФК Астана, с которой выигрывал чемпионат Казахстана (2018, 2019), Суперкубок (2019) и дважды выходил в групповой этап Лиги Европы (2018/19, 2019/20).

Отметим, что Роман Григорчук также мог вернуться к тренерской работе в Украине.