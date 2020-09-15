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Польский клуб арендовал украинского защитника у Леганеса.

Крайний защитник Леганеса Василий Кравец перешел в Лех на правах годичной аренды, при этом польский клуб может выкупить украинца на постоянной основе.

Спортивный директор Леха Томаш Жонса высказался о подписании Кравца и рассказал о его будущей роли в команде.

"Василий Кравец должен усилить конкуренцию на позиции левого защитника, но Тимотеуш Пухач также может играть выше на фланге. Да, он в последнее время чаще использовался в защите, но также регулярно выходил и в полузащите в предыдущем сезоне".

"Кравец — идеально физически подготовленный игрок с атакующим характером, и он идеально соответствует нашему любимому стилю игры", — приводит слова Жонса официальный сайт Леха.

В прошлым сезоне Кравец защищал цвета Луго из Сегунды, за который провел 16 поединков и отдал 2 результативные передачи.