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Греческий клуб усилился французским хавбеком.

Полузащитник Сент-Этьена Янн М'Вила перешел в Олимпиакос, сообщает официальный твиттер греческого клуба.

Французский хавбек поставил подпись под трехлетним контрактом с "бело-красными". Детали сделки между клубами остаются неизвестными.

М'Вила выступал в составе Сент-Этьена с 2018 года, перейдя из Рубина. В прошлом сезоне 30-летний игрок провел 33 поединка в футболке "зеленых".

Ранее сообщалось, что защитник Олимпиакоса Костас Цимикас перешел в Ливерпуль.