Греческий клуб усилился французским хавбеком.
Янн М'Вила, Olympiacos FC
15 сентября 2020, 09:15
Полузащитник Сент-Этьена Янн М'Вила перешел в Олимпиакос, сообщает официальный твиттер греческого клуба.
Французский хавбек поставил подпись под трехлетним контрактом с "бело-красными". Детали сделки между клубами остаются неизвестными.
М'Вила выступал в составе Сент-Этьена с 2018 года, перейдя из Рубина. В прошлом сезоне 30-летний игрок провел 33 поединка в футболке "зеленых".
Ранее сообщалось, что защитник Олимпиакоса Костас Цимикас перешел в Ливерпуль.