Бельгийский клуб договорился от трансфере форварда Десны.
Александр Филиппов, ФК Десна
17 сентября 2020, 13:35
Нападающий Десны Александр Филиппов может вскоре стать игроком Сент-Трюйдена, информирует Het Belang van Limburg.
Украинский форвард должен в ближайшее время отправиться в расположение бельгийского клуба для прохождения медосмотра и подписания долгосрочного контракта. Детали сделки между клубами остаются неизвестными.
Филиппов присоединился к Десне летом 2016-го на правах свободного агента. В новом сезоне 27-летний игрок успел провести 2 поединка в футболке "северян", отличившись одним голом.
После пяти туров Сент-Трюйден занимает 13-ю строчку в чемпионате Бельгии, набрав 5 очков.