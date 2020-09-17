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Бельгийский клуб договорился от трансфере форварда Десны.

Нападающий Десны Александр Филиппов может вскоре стать игроком Сент-Трюйдена, информирует Het Belang van Limburg.

Украинский форвард должен в ближайшее время отправиться в расположение бельгийского клуба для прохождения медосмотра и подписания долгосрочного контракта. Детали сделки между клубами остаются неизвестными.

Филиппов присоединился к Десне летом 2016-го на правах свободного агента. В новом сезоне 27-летний игрок успел провести 2 поединка в футболке "северян", отличившись одним голом.

После пяти туров Сент-Трюйден занимает 13-ю строчку в чемпионате Бельгии, набрав 5 очков.