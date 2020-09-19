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Мохаммеду Атви было всего 33 года.

Трижды чемпион Ливии в составе Ансара Мохаммед Атви сегодня скончался в больнице, где он находился в состоянии искусственной комы почти месяц после того, как случайно был ранен пулей в голову. Об этом сообщает AS.

33-летний футболист шел по улице, а на соседней улице проходили похороны одной из жертв взрыва 2 750 тонн селитры в Бейруте. Там решили почтить память умершего выстрелом в воздух, но каким-то образом одна из пуль попала в голову Атви.

На протяжении карьеры Атви выступал за Ансар, Тадамон Сур и Аха Ахли. Также на его счету несколько игр за сборную Ливии.

Семья погибшего требует тщательного расследования инцидента. Спустя почти месяц никто еще не был задержан.