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Футболист вернулся в Грецию спустя год.

Официальный сайт АЕКа сообщает, что полузащитник Евгений Шахов присоединился к команде.

По данным источника, стороны подписали контракт на два года с возможностью продления еще на год. Напомним, в прошлом сезоне украинец выступал за Лечче.

Кроме того, неизвестно, заплатил ли греческий клуб компенсацию за игрока. Ранее сообщалось, что Шахов расторг контракт с Лечче и присоединился к АЕКу в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне футболист провел 24 поединка в футболке итальянской команды, в которых смог отметиться голом и четырьмя результативными передачами.