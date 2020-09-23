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Вингер вернулся в венгерский клуб.

Полузащитник Балаж Джуджак перешел в Дебрецен, сообщает официальный сайт венгерского клуба.

Детали соглашения опытного вингера с "локи" остаются неизвестными.

Джуджак является воспитанником Дебрецена и выступал в составе команды до января 2008 года. Всего в футболке родного клуба полузащитник провел 54 поединка и забил 14 голов.

Последним клубом в карьере 33-летнего игрока был Аль-Айн из ОАЭ, в котором он находился с февраля этого года.