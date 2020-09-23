Вингер вернулся в венгерский клуб.
Балаж Джуджак, dvsc.hu
23 сентября 2020, 13:17
Полузащитник Балаж Джуджак перешел в Дебрецен, сообщает официальный сайт венгерского клуба.
Детали соглашения опытного вингера с "локи" остаются неизвестными.
Джуджак является воспитанником Дебрецена и выступал в составе команды до января 2008 года. Всего в футболке родного клуба полузащитник провел 54 поединка и забил 14 голов.
Последним клубом в карьере 33-летнего игрока был Аль-Айн из ОАЭ, в котором он находился с февраля этого года.