Хавбек помог своей команде добыть победу.
Томас Мюллер (справа), getty images
25 сентября 2020, 06:58
В поединке за Суперкубок УЕФА Бавария сумела дожать Севилью, обыграв испанцев в дополнительное время (2:1).
Примечательно, что лучшим футболистом по итогам матча по версии УЕФА стал полузащитник мюнхенцев Томас Мюллер.
К слову, немецкий хавбек так и не отметился результативными действиями в поединке. Первый гол Баварии забил Горецка с передачи Левандовски, а второй — Мартинес с подачи Алабы.
Вашему вниманию видео голов и обзор поединка между Баварией и Севильей.