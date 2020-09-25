Другое

Хавбек помог своей команде добыть победу.

В поединке за Суперкубок УЕФА Бавария сумела дожать Севилью, обыграв испанцев в дополнительное время (2:1).

Примечательно, что лучшим футболистом по итогам матча по версии УЕФА стал полузащитник мюнхенцев Томас Мюллер.

К слову, немецкий хавбек так и не отметился результативными действиями в поединке. Первый гол Баварии забил Горецка с передачи Левандовски, а второй — Мартинес с подачи Алабы.

Вашему вниманию видео голов и обзор поединка между Баварией и Севильей.