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Вашему вниманию видео голов и обзор матча Суперкубка УЕФА.

В четверг, 24 сентября, между собой встречались победителя Лиги чемпионов и Лиги Европы — Бавария против Севильи.

Более удачливым оказался немецкий коллектив, несмотря на то, что игроки Севильи упустили свои моменты в овертаймах.

Обзор матча:

Бавария - Севилья 2:1

Голы: Горецка, 34, Мартинес, 104 — Окампос, 13 (с пенальти)

Бавария: Нойер — Павар, Зюле, Алаба (Боатенг, 112), Эрнандес (Мартинес, 99) — Киммих, Горецка (Дэвис, 99) — Гнабри, Мюллер, Сане (Толиссо, 70) — Левандовски

Севилья: Буну — Навас, Кунде, Диего Карлос, Эскудеро — Хордан (Васкес, 94), Фернандо, Ракитич (Торрес, 56) — Сусо (Гудель, 73), де Йонг (Эн-Несири, 56), Окампос

Предупреждения: Алаба, Эрнандес — Хордан, Кунде, Фернандо, Эскудеро.