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Украинский футболист дебютировал за бельгийский клуб.

В поединке седьмого тура чемпионата Бельгии между собой встречались Мехелен и Сент-Трюйден.

На 66-й минуте игры на поле появился Александр Филиппов — экс-игрок Десны. Он заменил Колидио.

Тем не менее, гости не сумели уйти от поражения, уступив со счетом 0:2. Филиппов дебютировал за Сент-Трюйден с поражения.

Филиппов выступал за Десну с 2016 года. За это время он провел 125 матчей в составе черниговцев и забил 48 голов и отдал 11 результативных передач.