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Предлагаем спрогнозировать результат матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Динамо встретится с Гентом в рамках ответного поединка плей-офф квалификации Лиги чемпионов, по итогам которого определится участник группового этапа турнира.

Предлагаем читателям Football.ua спрогнозировать судьбу Динамо в самом престижном клубном еврокубке по итогам противостоянии с командой из Бельгии.

Напомним, матч Динамо – Гент состоится во вторник, 29 сентября и начнется в 22:00. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Первая встреча этих команд в Бельгии завершилась победой киевлян с минимальным преимуществом в счете (2:1).