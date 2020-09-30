Другое 30 сентября 2020, 00:19 Лучший игрок Динамо в матче против Гента? Предлагаем вам выбрать лучшего игрока киевской команды против бельгийской. Фото: ФК Динамо 30 сентября 2020, 00:19 Динамо повторно обыграло Гент и вышло в групповой этап Лиги чемпионов. В ответной игре киевляне спокойно разобрались с бельгийский оппонентом и уверенно довели дело до нужного результата. Предлагаем вам выбрать лучшего игрока киевской команды. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Динамо — Гент. Команды Гент Динамо Киев Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте