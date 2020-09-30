Динамо повторно обыграло Гент и вышло в групповой этап Лиги чемпионов. В ответной игре киевляне спокойно разобрались с бельгийский оппонентом и уверенно довели дело до нужного результата. 

Предлагаем вам выбрать лучшего игрока киевской команды.

 

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Динамо — Гент