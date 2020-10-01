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Предлагаем вам указать наиболее желанные варианты для "горняков" в ЛЧ.

В четверг, 1 октября, состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, где своего соперника узнает Шахтер. Церемония жеребьевки начнется в 18:00 по киевскому времени.

Предлагаем читателям Football.ua выбрать наиболее желаемых соперников для донецкого клуба на групповом этапе. "Горняки" не смогут попасть в одну группу с киевским Динамо, а также с российскими клубами.

Ранее свои предпочтения относительно соперников для украинских клубов выразила редакция Football.ua.