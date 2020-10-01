Другое

Выскажите свое мнение о шансах дончан в еврокубках.

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, в результате которой Шахтер узнал своих соперников в квартете.

"Горняки" попали в группу В, которую можно наградить статусом "группа смерти". Дончанам предстоит сыграть против Реала, Интера и Боруссии М.

Football.ua предлагает своим читателям высказать свое мнение о том, какое итоговое место команда Каштру займет в группе.

Также вы можете поделится мнением о шансах Динамо на групповом этапе.