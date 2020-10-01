Выскажите свое мнение о шансах дончан в еврокубках.
фото УЕФА
01 октября 2020, 20:57
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, в результате которой Шахтер узнал своих соперников в квартете.
"Горняки" попали в группу В, которую можно наградить статусом "группа смерти". Дончанам предстоит сыграть против Реала, Интера и Боруссии М.
Football.ua предлагает своим читателям высказать свое мнение о том, какое итоговое место команда Каштру займет в группе.
Также вы можете поделится мнением о шансах Динамо на групповом этапе.