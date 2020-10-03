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Арендованный у Динамо полузащитник здорово показывает себя.

Мохаммед Кадири отличился в двух матчах подряд за тульский Арсенал .

Сперва арендованный у Динамо полузащитник огорчил голкипера Ростова, но тогда его команда уступила со счетом 2:3, а позже, в игре с Тамбовом, принес тулякам один балл (1:1).

Напомним, Кадири уже выступал за тульский Арсенал в период с 2018 по 2019 год, а игроком Динамо он стал в июне прошлого года.

В прошлом сезоне ганский хавбек провел 16 матчей во всех турнирах в футболке "бело-синих", в которых он результативными действиями не отметился.