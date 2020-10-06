Победителя в данной номинации выберут в голосовании члены жюри Ballon d’Or France Football.
Джанлуиджи Буффон и Икер Касильяс, Getty Images
06 октября 2020, 00:37
Известное французское издание France Football определилось с десятью именитыми голкиперами, которые будут претендовать на звание лучшего в истории.
В список номинантов на данную награду попали Гордон Бэнкс, Джанлуиджи Буффон, Икер Касильяс, Зепп Майер, Мануэль Нойер, Томас Нконо, Петер Шмейхель, Эдвин ван дер Сар, Лев Яшин и Дино Дзофф.
Победитель определится в голосовании среди жюри Ballon d’Or France Football.
Напомним, ранее УЕФА определил нападающего Баварии Роберта Левандовски в качестве лучшего футболиста минувшего сезона, а Ханси Флика назвал лучшим тренером прошлой кампании.