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Евгений Музыка подводит итоги последнего в большинстве европейских чемпионатов дня трансферного окна.

Летнее трансферное окно, которое из-за пандемии коронавируса получилось летне-осенним, закрылось. Клубы, как студенты перед сессией, в последний момент пытались что-то сделать на трансферном рынке – и нередко у них это получалось.

Арсенал все-таки выплатил клаусулу Томаса Партея, отправив мадридскому Атлетико чек на 50 миллионов евро. Впервые "канониры" приметили ганца еще в 2014, с 2018 этот интерес стал предметным и вот трансфер наконец-то материализовался.

Атлетико оперативно решил вопрос с заменой Партею – в том же Арсенале "матрасники" арендовали героя ЧМ-2018 Лукаса Торрейру. Уругваец впечатлял в первом сезоне в Лондоне, а теперь постарается вернуть былую форму под руководством Диего Симеоне.

Еще один важный в первой половине прошлого сезона игрок Арсенала, Маттео Гендузи, отправился в аренду в Герту. Француз, видимо, обладает не самым простым характером, а после скандала с провокацией игроков Брайтона с ним решили попрощаться.

Ювентус наконец-то завершил трансфер таланта Фиорентины Николо Кьезы, которым интересовался уже несколько лет. Аренда на два сезона за 10 млн евро (3 млн сейчас и 7 млн в следующем году) и обязательство выкупа за 40 млн. Формально туринцы будут обязаны выкупить Кьезу лишь при достижении определенных условий – например, финиша команды в топ-4 в течение одного из этих двух сезонов.

В таких условиях туринцам потребовалось разгрузить зарплатную ведомость. Выход нашелся просто – Дуглас Коста вернулся в Баварию на правах аренды. В Мюнхене он станет заменой Ивану Перишичу, которого немцы не стали выкупать у Интера.

Также Бавария подписала правого защитника Марселя Буна Сарра за 10 млн евро (замена ушедшему Одриосоле). Заодно провансальцы договорились об аренде хавбека Баварии Микаэля Кюйзанса.

Манчестер Юнайтед решил укрепить левый фланг обороны, подписав защитника Порту и сборной Бразилии Алекса Теллеса. Сумма трансфера составила скромные 15 млн евро – это обусловлено скоро истекающим контрактом и желанием самого футболиста перебраться на Олд Траффорд.

В центр нападения МЮ подписал Эдинсона Кавани, который был свободным агентом после ухода из ПСЖ. Уругваец будет получать щедрые 11 млн евро за сезон, но взамен должен стать лидером раздевалки и передавать свой опыт более молодым партнерам по команде.

Если Кавани – это помощь Юнайтед "здесь и сейчас", то другой уругваец Факундо Пельистри (Пеньяроль) и вингер Аталанты Амад Траоре – это инвестиция в будущее атаки "красных дьяволов". Амад и вовсе переедет в Манчестер только зимой, потому что сейчас клубы не успели решить все необходимые вопросы с документами.

Были у манкунианцев и продажи. Крис Смоллинг после нескольких месяцев гадания на ромашке публикаций в СМИ о том, что он переходит/не переходит, все-таки вернулся в Рому. Римляне заплатят 15 млн евро в течение 4 лет за центрбека, который отлично проявил себя в Риме в прошлом сезоне на правах аренды.

Рома отпустила в Фенербахче вингера Диего Перотти, а Джастина Клюйверта – в РБ Лейпциг, но сама не сумела договориться с Шанхай Шеньхуа о возвращении Стефана Эль-Шаарави. Футболист, который уже успел в описании профиля Твиттера написать, что он игрок римлян, останется в Китае.

Кроме того, резервный голкипер Ромы Робин Ольсен отправился в Эвертон. Швед должен навязать конкуренцию основному голкиперу "ирисок" Джордану Пикфорду, который в последнее время что-то не впечатляет.

Тот же Эвертон усилил центр защиты команды, подписав Бена Годфри из Норвича. Вылетевшие в Чемпионшип "канарейки" получат солидные 27,5 млн евро. А вот вингер Тео Уолкотт покидает Эвертон и возвращается туда, где начинал карьеру – в Саутгемптон. Пока что на правах аренды.

Вышедший в Премьер-лигу Лидс пополнился правым вингером Ренна Рафиньей, за которого отдали 17 млн евро. Французы, помня об участии в Лиге чемпионов, скупиться не стали и заменили Рафинью на Жереми Доку из Андерлехта. Бельгийский клуб получил 26 млн евро.

Даже с таким подписанием бретонцам крайне сложно будет навязать борьбу в чемпионате ПСЖ. Парижане тоже без дела не сидели, арендовав "на флажке" центрального полузащитника Порту Данилу Перейру, а также подписав Рафинью Алькантару в качестве свободного агента.

Некогда интересный ПСЖ Тьемуэ Бакайоко продолжает колесить по арендам. С возвращением в Милан у хавбека Челси не сложилось, но он переехал в Неаполь, где в Наполи работает хорошо знакомый ему Дженнаро Гаттузо.

Проведший в Наполи семь лет Хосе Кальехон в качестве свободного агента решил пока не возвращаться в Испанию, а отправился во Флоренцию, где должен стать заменой вышеупомянутому Николо Кьезе.

Был в этот день и украинский след. Хорошо знакомый нам Лукаш Теодорчик так и не сумел реализовать себя в Удинезе – а потому отправился в аренду в Шарлеруа. За экс-форварда Днепра Николу Калинича Верона заплатила Атлетико 1,8 млн евро. Ну и где-то здесь можно отметить переход лидера АЗ Уссамы Идрисси, который недавно играл против Динамо в квалификации Лиги чемпионов – марокканец ушел в Севилью за 12 млн евро + 3 млн в виде бонусов. Также хорошо знакомый украинским болельщикам Жулиано, выступавший длительный период своей карьеры за Днепр, перешел на правах свободного агента в Истанбул Башакшехир из Аль-Насра.

А вот Роман Яремчук, увы, попал в категорию несостоявшихся переходов. Украинец публично говорил о желании покинуть клуб и критиковал руководство Гента за то, что оно не реагирует на его запросы – но это делу никак не помогло. Трансферное окно в топовых чемпионатах уже закрыто, так что Роман остается в Бельгии как минимум до зимы.

Не сменит клуб и капитан Лиона Мемфис Депай. Голландец мог уйти в Барселону к хорошо знакомому по сборной Рональду Куману, однако "сине-гранатовые" так и не смогли провернуть этот трансфер. В то же время, на Камп Ноу остается Усман Дембеле, который в последний день мог уйти в Манчестер Юнайтед. Неизвестно, чьи болельщики должны расстраиваться больше, учитывая огромный потенциал Усмана и такую же огромную подверженность травмам.

Кристиан Эриксен еще год назад считался одним из лучших игроков Премьер-лиги, но сейчас он не более, чем игрок ротации в Интере. Несмотря на это, датчанин отказался уходить в аренду в Герту или дортмундскую Боруссию.

Могло совершить переход и киевское Динамо, но нападающий Фламенго Линкольн попросту не успел бы прилететь в Украину до закрытия трансферного окна.

И напоследок – немного грустного. Некогда главная надежда Хорватии, "новый Лука Модрич" Ален Халилович снова провалился. Он оказался ненужным Милану: "россонери" расторгли с ним контракт, предоставив статус свободного агента. Такая же участь постигла и экс-игрока Арсенала и сборной Англии Джека Уилшира: Вест Хэм расторг контракт с вечно травмированным игроком.

Ах, да, о главном трансфере дня. Вчера в СМИ поднялась информация о том, что среди 55 уволенных из Арсенала сотрудников был и маскот клуба Гуннерзавр, проработавший во благо "канониров" 27 лет. Лондонцы решили экономить после коронавируса (подписывать 50-миллионного Партея с "жирным" контрактом это не помешало, кхе-кхе), а вот Севилья экономить на пиаре не стала, объявив о трансфере маскота. Действительно ли станет талисманом "нервионцев" улыбчивый динозавр, нарисованный в 1993 году болельщиком Арсенала? Интрига похлеще чемпионской гонки в некоторых топовых чемпионатах.

Евгений Музыка, Football.ua