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Представляем вам наше новое видео на YouTube-канале "Бей-Беги".

Часто в футбольном мире бывает, что одно неосторожное действие или же заявление в прессе становится причиной возникновения конфликтной ситуации. Когда в той или иной команде находится потрясающий футболист, у него нет травмы, а на футбольном поле мы его не видим. Такое происходит, когда между тренером и футболистом пробегает черная кошка.

Артем Милевский, Диего Коста, Гарет Бэйл… Этот список можно продолжать очень-очень долго... В этом видео мы решили вспомнить, какие поступки совершали знаменитые игроки, после которых их карьера меняла вектор своего развития.

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