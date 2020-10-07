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Предлагаем вашему вниманию анонс товарищеского поединка.

Португалия сразится с Испанией в рамках товарищеского поединка.

Португалия — Испания

Среда, 7 октября. Эштадиу Жозе Альваладе, Лиссабон, Португалия. Трансляция на телеканале Футбол 2.

Португалия в процессе подготовки к матчам Лиги наций примет на своем поле испанцев. Принципиальное соперничество в рамках контрольного поединка все равно обещает накал страстей и серьезную борьбу. В Лиге наций португальцы успели сыграть со сборной Хорватии и добыли победу с разгромным счетом — 4:1.

Во втором раунде Лиги наций подопечные Сантуша добились победы над Швецией с комфортным счетом, 2:0, благодаря двум точным ударам Криштиану Роналду. Такие результаты позволили португальцам идти на первом месте в своей группе. Испанцы же более интересны украинским болельщикам ввиду того, что наша сборная играет с ними в одной группе.

Подопечные Луиса Энрике после двух матчей набрали четыре балла — сперва в непростом поединке сыграли вничью с Германией, а затем разгромили украинскую сборную. Энрике омолаживает состав и пробует новые вариации. Довольно интересно, насколько сильно поведут ротацию оба тренера: увидим ли мы главных звезд?

Статистика последних пяти встреч между командами говорит в пользу Португалии — на счету команды Сантуша две победы, две ничьи и поражение. Последняя встреча датируется чемпионатом мира-2018 года, когда команды сыграли 3:3 — за португальцев хет-триком отметился Криштиану Роналду, а у Испании дважды забил Диего Коста и один раз Начо.