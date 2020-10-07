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Предлагаем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок национальных команд.

Португалия сойдется в противостоянии с Испанией в рамках подготовки к поединкам Лиги наций. Букмекерская компания Parimatch считает, что шансы команд на успех приблизительно равны.

Так, на потенциальную победу Португалии коэффициент составляет 2,80, а вероятность успеха Испании оценивается показателем 2,70. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 3,25.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на событие "Испания будет проигрывать и выиграет: Да". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 10,0.

Напомним, матч Португалия — Испания состоится в среду, 7 октября, в 21:45 по киевскому времени. Следить за событиями данной встречи вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.