Другое

Английский хавбек находится в статусе свободного агента.

Накануне Вест Хэм договорился с полузащитником Джеком Уилширом о расторжении контракта по обоюдному согласию, поэтому футболист вынужден искать новую команду.

Как сообщает журналист Николо Скира, Уилшир может продолжить карьеру в чемпионате Шотландии, поскольку сейчас он ведет переговоры с Рейнджерс.

В прошлом сезоне 28-летний англичанин провел за Вест Хэм 10 поединков во всех турнирах, в которых он отличился одним взятием ворот.