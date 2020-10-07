Команда Руслана Ротаня проведе кваліфікаційний поєдинок чемпіонату Європи 2021 на "Оболонь Арені".
Футбольна осінь набирає обертів. 9 жовтня о 18:30 у Києві на "Оболонь-Арені" відбудеться кваліфікаційний матч чемпіонату Європи 2021 між збірними командами з футболу (U21) України та Румунії. Згідно рішення УЄФА, цей матч також пройде за присутності вболівальників, у кількості до 30% місткості арени.
Придбати квитки на матч Україна – Румунія (U21) можна виключно на сайті ticketsbox.com.
Квитки – електронні. Вартість – 30 грн.
Умови продажу наступні:
— одна особа може придбати не більше чотирьох квитків;
— для придбання квитків необхідно надати згоду щодо ознайомлення з правилами придбання та використання квитків та ввести: ПІБ, серію та номер паспорта, номер мобільного телефону, електронну адресу, дату народження та місце проживання всіх осіб, на яких купуються квитки;
— після здійснення процедури оплати на електронну адресу замовника надійдуть усі іменні електронні квитки для кожної особи окремо;
— уболівальник купує квиток на певний сектор, ряд, місце;
— придбані квитки обміну та поверненню не підлягають;
— квитки виключно електронні, паперові друкуватися не будуть.
Квитки на матчі іменні. Тож для входу на стадіон при собі обов’язково потрібно мати офіційний документ з фотокарткою, що посвідчує особу.
Нагадуємо, що організація матчів та відвідання стадіону здійснюється з суворим дотримання медичних протоколів! Тому звертаємо вашу увагу на необхідність:
— дотримуватися соціальної дистанції не менше 1,5 м;
— перебуваючи на периметрі стадіону, весь час носити маску, прикриваючи ніс та рот;
— мити та дезінфікувати руки за кожної можливості;
— перевіряти температуру тіла при вході на стадіон (якщо температура виявиться вищою за 37.2, вхід на стадіон буде заборонено);
— не займати місце крім того, що вказане у квитку;
— уникати рукостискань;
— уникати контакту "обличчя в обличчя" з іншими глядачами при переміщенні до та з місця;
— кашляти та чхати в серветку або у згин ліктя;
— їсти та пити, перебуваючи виключно на своєму місці;
— слідувати всім інструкціям стюардів та офіцерів стосовно санітарних та гігієнічних заходів;
— дотримуватися порядку черги на стадіоні.
Сподіваємося на розуміння кожного і будемо раді підтримці синьо-жовтих на матчі Україна – Румунія (U21)!