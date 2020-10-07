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Хавбек открыл счет голам за "трехцветных".

В товарищеском поединке на Стад де Франс сборная Украины старается противостоять Франции.

На 53-ю минуту поединка "трехцветные" уверенно побеждают команду Шевченко со счетом 4:0. Примечательно, что первый гол в матче забил полузащитник Эдуардо Камавинга.

Молодой футболист стал вторым самым молодым автором гола в футболке "трехцветных", забив в возрасте 17 лет и 11 месяцев. Лучший результат только у Мориса Гастигера, который в 1914 году забил первый гол в 17 лет и пять месяцев.

Вашему вниманию предлагается видео голов и обзор матча между Францией и Украиной.