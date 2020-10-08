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Форвард может определенное время провести в лазарете.

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар досрочно прекратил тренировку в стане национальной команды из-за травмы.

"Неймар почувствовал боль в спине во время разминки. Он сразу же покинул тренировку и отправился на обследование".

"Игрок начал лечение и физиотерапию. Он будет находиться под наблюдением ближайшие сутки, после чего врачи сборной составят курс реабилитации для футболиста", — цитирует главного врача команды Родриго Ласмар ESPN.

Отмечается, что Неймар может пропустить поединок отбора на чемпионат мира-2022 против Боливии.

Ранее сообщалось, что форвард занял четвертое место в списке лучших игроков по версии УЕФА.