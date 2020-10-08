Форвард может определенное время провести в лазарете.
Неймар, getty images
08 октября 2020, 09:59
Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар досрочно прекратил тренировку в стане национальной команды из-за травмы.
"Неймар почувствовал боль в спине во время разминки. Он сразу же покинул тренировку и отправился на обследование".
"Игрок начал лечение и физиотерапию. Он будет находиться под наблюдением ближайшие сутки, после чего врачи сборной составят курс реабилитации для футболиста", — цитирует главного врача команды Родриго Ласмар ESPN.
Отмечается, что Неймар может пропустить поединок отбора на чемпионат мира-2022 против Боливии.
Ранее сообщалось, что форвард занял четвертое место в списке лучших игроков по версии УЕФА.