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УЕФА опубликовал результаты голосования за награду.

УЕФА подводит итоги минувшего сезона и опубликовал результаты голосования за звание лучшего игрока года.

В тройку претендентов на награду попали вратарь Мануэль Нойер и нападающий Роберт Левандовски из Баварии, а также полузащитник Ман Сити Кевин Де Брюйне.

Места с 4-го по 10-е в голосовании распределились следующим образом:

4-5. Лионель Месси (Барселона), Неймар (ПСЖ) – 53 очка

6. Томас Мюллер (Бавария) – 41 очко

7. Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 39 очков

8. Тиаго Алькантара (Бавария/Ливерпуль) – 27 очков

9. Йосуа Киммих (Бавария) – 26 очков

10. Криштиану Роналду (Ювентус) – 25 очков.

В голосовании участвовали 80 тренеров команд, выступавших в групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также 55 журналистов из ассоциаций, входящих в УЕФА.

Имя победителя в этой номинации объявят во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая пройдет 1 октября.