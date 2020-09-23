УЕФА опубликовал результаты голосования за награду.
Неймар, Криштиану Роналду и Лионель Месси, Getty Images
23 сентября 2020, 15:57
УЕФА подводит итоги минувшего сезона и опубликовал результаты голосования за звание лучшего игрока года.
В тройку претендентов на награду попали вратарь Мануэль Нойер и нападающий Роберт Левандовски из Баварии, а также полузащитник Ман Сити Кевин Де Брюйне.
Места с 4-го по 10-е в голосовании распределились следующим образом:
4-5. Лионель Месси (Барселона), Неймар (ПСЖ) – 53 очка
6. Томас Мюллер (Бавария) – 41 очко
7. Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 39 очков
8. Тиаго Алькантара (Бавария/Ливерпуль) – 27 очков
9. Йосуа Киммих (Бавария) – 26 очков
10. Криштиану Роналду (Ювентус) – 25 очков.
В голосовании участвовали 80 тренеров команд, выступавших в групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также 55 журналистов из ассоциаций, входящих в УЕФА.
Имя победителя в этой номинации объявят во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая пройдет 1 октября.