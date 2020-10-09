"Альбиселесте" победили в матче отбора на ЧМ-2022.
Аргентина – Эквадор, Getty Images
09 октября 2020, 10:02
Аргентина минимально обыграла на своем поле Эквадор в матче квалификации чемпионата мира-2022. Единственный гол в составе хозяев на 13-й минуте с пенальти забил нападающий Лионель Месси.
Аргентина – Эквадор 1:0
Гол: Месси, 13 (пенальти).
Аргентина: Армани, Отаменди, Тальяфико, Монтиель (Фойт, 84), Акунья (Сальвио, 66), де Пауль, Мартинес, Окампос (Домингес, 84), Паредес, Мартинес (Аларио, 76), Месси.
Эквадор: Домингес, Арреага, Феригра (Пресиадо, 46), Эступиньян, Арболеда, Франко, Ибарра (Плата, 64), Груэсо, Мена (Эстрада, 87), Валенсия, Кайседо (Ибарра, 79).
Предупреждения: Паредес, Отаменди – Валенсия.