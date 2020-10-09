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Билык, Бабогло, Вьюнник и Очеретько не сыграют против Румынии в рамках квалификации на молодежный Евро-2021.

Молодежная сборная Украины проведет поединок против Румынии в рамках отбора на чемпионат Европы 2021 года, при этом "желто-синие" испытают определенные кадровые проблемы.

Как сообщил главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань, его команде не помогут в предстоящем матче четыре футболиста, у трех из которых выявили заражение коронавирусом.

"Те, кто не смогут сыграть — Олег Билык, Владислав Бабогло, Богдан Вьюнник и Олег Очеретько. У троих коронавирус, а Очеретько жил с Вьюнником, поэтому по правилам он должен также пойти на самоизоляцию", — заявил Ротань в эфире телеканала Футбол 1.

Напомним, что матч сборной Украины U-21 против Румынии U-21 состоится сегодня, девятого октября, в 18:30 по киевскому времени.