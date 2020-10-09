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Украинец помог своей команде добыть победу в товарищеской встрече.

Мехелен провел с Гентом товарищеский матч во время паузы в чемпионате Бельгии по поединки национальных сборных.

В составе Мехелена на поле вышел нападающий Марьян Швед, который сумел отличиться двумя результативными действиями в этом матче.

В первой половине встречи 23-летний украинец отдал результативную передачу на Джоффри Хайреманса, а уже после перерыва Марьян уже сам отправил мяч в ворота соперника.

Таким образом, Мехелен добыл победу над Гентом в спарринге со счетом 2:0.

Гент — Мехелен 0:2

Голы: Хайреманс, Швед