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Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Молодежная сборная Украины обыграла Румынию благодаря голу Булецы с пенальти. Теперь подопечным Ротаня нужно постараться догнать румынов в турнирной таблице и занять второе место для прохода дальше.

Сборная Дания набрала 22 балла после восьми матчей и находится в недосягаемости. У Румынии — 16 очков, у нашей сборной — 10 и на один матч больше.

Украина U-21 — Румыния U-21 1:0

Гол: Булеца, 80 (пен.)



Украина U-21: Ризнык — Дубинчак, Попов, Сирота, Вантух (Лебеденко, 16) — Бондаренко (Чех, 67), Булеца, Батагов — Лунев (Топалов, 46), Сикан (Шевцов, 67), Назаренко (Цитаишвили, 60).



Румыния U-21: Влад — Харуц, Пашкану, Гицэ, Опруц (Бобок, 46) — Олару, Марин, Чобану (Иту, 77) — Ман (Моруцан, 77), Костаке, Мэцан (Дрэгуш, 65).



Предупреждения: Бондаренко, Булеца, Резник — Опруц, Влад, Костаке