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Определился состав сборной Украины на матч квалификации на молодежный чемпионат Европы.

Украине U-21 предстоит сыграть на выезде с Северной Ирландией в рамках отбора на молодежный чемпионат Европы.

Стали известны стартовые составы команд на данный поединок. Интересно, что главный тренер "желто-синих" Руслан Ротань решил оставить на скамейке запасных полузащитника Богдана Леднева и нападающего Назария Русина.

Сборная Северной Ирландии U-21: Хазард, Меррон, Амос, Тоал, Керр, Гэлбрейт, О’Нил, Бойд-Мюнс, Браун, Данвуди, Бансал-Макнолти

Запасные: Гартсайд, Ларкин, Доннелли, Бернс, Скотт, Балмер, Маккирнен, Бонис, Скотт

Сборная Украины U-21: Трубин, Сирота, Попов, Дубинчак, Скорко, Топалов, Булеца, Цитаишвили, Бондаренко, Батагов, Сикан

Запасные: Нещерет, Бражко, Леднев, Русин, Назаренко, Шевцов, Чех