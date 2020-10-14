Осталось достичь рекорд Пеле.
Неймар, getty images
14 октября 2020, 10:30
В отборочном поединке на чемпионат мира-2022 Бразилия сумела на выезде обыграть команду Перу (4:2).
Отметим, что хет-триком в матче отличился нападающий Неймар, который достиг отметки в 64 забитых гола в футболке национальной сборной.
Таким образом, игрок обошел Роналдо, у которого было 62 забитых гола, и теперь Неймар единолично занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории Бразилии.
Первое же место занимает Пеле, к которого на счету 77 голов. Также в топ-5 входят Ромарио (55) и Зико (48).