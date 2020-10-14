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Легендарному чеху стало легче после лечения.

Антонин Паненка недавно был госпитализирован из-за заболевания коронавирусом. Но теперь Антонину стало легче, его уже выписали из больницы, теперь он отдыхает дома, сообщает El Chiringuito.

В больнице 71-летний чех был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Именно Паненка сделал известным легкий удар с пенальти по центру ворот в надежде на то, что у вратаря соперника не выдержали нервы и он уже прыгнул в угол.