Легендарный чешский футболист попал в реанимацию.
фото Богемианс
07 октября 2020, 20:01
Антонин Паненка был госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии, сообщает официальный сайт Богемианса.
Президент чешского клуба был подключен к приборам искусственной вентиляции легких.
Богемианс заявил, что пока что не будет комментировать состояние Паненки. В то же время клуб просит СМИ и общественность уважать неприкосновенность частной жизни Антонина и его семьи.
Напомним, что ранее 71-летний чех признался, что лучше всех его удар исполняет Серхио Рамос.