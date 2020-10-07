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Легендарный чешский футболист попал в реанимацию.

Антонин Паненка был госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии, сообщает официальный сайт Богемианса.

Президент чешского клуба был подключен к приборам искусственной вентиляции легких.

Богемианс заявил, что пока что не будет комментировать состояние Паненки. В то же время клуб просит СМИ и общественность уважать неприкосновенность частной жизни Антонина и его семьи.

Напомним, что ранее 71-летний чех признался, что лучше всех его удар исполняет Серхио Рамос.