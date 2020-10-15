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Тренер рассказал о своих юношеских предпочтениях.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров поведал о будущем противостоянии против Динамо, а также заявил, что мечтал выступать за Шахтер.

"Матч с Динамо? Это будет нелегко. Я очень люблю Динамо, там я стал настоящим футболистом, десять лет играл в команде. Я уважаю своего соперника, но я должен оставить свои эмоции в стороне. Я профессионал, работаю на успех Ференцвароша.

В моем детстве, в Лиге чемпионов все работало иначе. Тогда в Кубке европейских чемпионов были представлены только чемпионы, играть там было очень престижно.

Я родился в Донецкой области и мечтал стать игроком Шахтера. В результате я оказался в Динамо. Кроме того, детстве я еще не был уверен, что стану футболистом. Долгое время я одновременно занимался волейболом, баскетболом и футболом. У меня было три тренировки в день. Были тренировки по баскетболу перед школой утром, футбол после школы и волейбол вечером. Это была моя жизнь, я любил спорт и не вижу своего будущего без спорта", – сказал Ребров Ogiro.

Ранее менеджер заявил,что регулярно смотрит поединки своих будущих соперников в Лиге чемпионов.