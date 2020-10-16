Другое

Бельгийский хавбек будет выступать за новый клуб до конца сезона.

Бывший полузащитник сборной Бельгии Стивен Дефур продолжит карьеру в Мехелене, за молодежную команду которого он выступал на протяжении шести лет в начале своей карьеры.

Как сообщает официальный сайт бельгийского клуба, 32-летний хавбек подписал полноценный контракт, который будет рассчитан до конца текущего сезона. За Мехелен он будет выступать под 88-м номером.

Напомним, что Дефур известен по своим выступлениям за Генк, Стардард, Порту, Андерлехт, Бернли и Антверпен.

Стоит также отметить, что на правах аренды за Мехелен выступает украинский полузащитник Марьян Швед, права на которого принадлежат шотландскому Селтику.