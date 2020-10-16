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Накануне старта в Лиге чемпионов один из соперников Динамо возглавил турнирную таблицу чемпионата Венгрии.

Последней репетицией перед началом группового раунда Лиги чемпионов для Ференцвароша стал поединок седьмого тура чемпионата Венгрии против Кишварды.

В заявках обеих команд было по два представителя Украины. У Ференцвароша в стартовом составе вышел Харатин и покинул поле на 74-й минуте, а Зубков вышел на замену на 83-й минуте. У Кишварды же в старте оказался Мельник, а во втором тайме на замену вышел Карасюк.

Именно Карасюк поставил победную для Ференцвароша точку в матче: при счете 1:0 в пользу команды Сергея Реброва, автогол украинца Кишварды снял все вопросы о победителе.

Ференцварош, набрав 13 очков после пяти матчей, возглавил турнирную таблицу, опередив на два пункта Фехервар.

Кишварда — Ференцварош 0:2

Голы: Изаэл, 66, Карасюк, 89, автогол.

Ференцварош: Дибус — Ловренчич, Фримпонг, Ковачевич, Гейстер (Цивич, 65) — Харатин (Вечеи, 74), Лайдучи — Нгуен (Мак, 74), Изаэл (Зубков, 83), Шкварка — Боли (Батурина, 65).