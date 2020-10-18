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Еще два украинских футболиста отметились результативными действиями в минувшем туре чемпионата Бельгии.

Нападающий Александр Филиппов забил свой первый гол за Сент-Трюйден, в который он перешел из черниговской Десны в минувшее трансферное окно.

Отличиться взятием ворот украинскому форварду удалось в поединке девятого тура чемпионата Бельгии против Беерсхота. Однако, стоит отметить, это не помогло его команде избежать поражения, а финальный свисток зафиксировал победу Беерсхота со счетом 6:3.

В параллельном поединке бельгийского первенства гол на свой счет сумел записать еще один украинский футболист — полузащитник Кортрейка Евгений Макаренко. Практически под конец матча с Мехеленом он реализовал свой момент и принес Кортрейку победу (2:1).

За Мехелен в том поединке выступил и Марьян Швед, который вышел на замену на 83-й минуте и результативными действиями отличиться не успел. А вот Роман Яремчук реализовал пенальти и отдал ассист за Гент, но в конечном итоге его команда потерпела от Серкль Брюгге разгромное поражение (2:5).