Украинский хавбек отличился взятием ворот в матче чемпионата Венгрии.
Гонвед - Фехервар, molfehervarfc.hu
19 октября 2020, 09:59
Полузащитник Фехервара Иван Петряк вышел на замену во втором тайме поединка седьмого тура чемпионата Венгрии против Гонведа, который завершился вничью (2:2).
На 67-й минуте украинский хавбек решился на дальний удар из-за пределов штрафной соперника. Мяч полетел точно в верхний угол ворот, и голкипер Гонведа не сумел спасти свою команду.
Honvéd 1 — Fehérvar FC [2] — Ivan Petryak 67' (Great goal and Honvéd's fans rage) — Hungarian OTP Bank Liga from r/soccer
Напомним, что в текущем сезоне Иван Петряк провел за Фехервар 10 поединков во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.