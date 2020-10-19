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Украинский хавбек отличился взятием ворот в матче чемпионата Венгрии.

Полузащитник Фехервара Иван Петряк вышел на замену во втором тайме поединка седьмого тура чемпионата Венгрии против Гонведа, который завершился вничью (2:2).

На 67-й минуте украинский хавбек решился на дальний удар из-за пределов штрафной соперника. Мяч полетел точно в верхний угол ворот, и голкипер Гонведа не сумел спасти свою команду.

Напомним, что в текущем сезоне Иван Петряк провел за Фехервар 10 поединков во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.