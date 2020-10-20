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Football.ua разобрался, чем могут удивить матчи грядущего тура группового этапа самого престижного клубного турнира Старого света.

В этом году из-за пандемии коронавируса все привычные сроки проведения футбольных турниров сместились, а потому долгожданная Лига чемпионов вернется во второй половине октября. Уже первый тур дарит нам множество интриг. Пари Сен-Жермен получил возможность взять реванш у Манчестер Юнайтед, Сергей Ребров приедет на Камп Ноу, Шахтер и Динамо ждет испытание грандами, каков будет Ливерпуль без Ван Дейка и что ждать от Холланда?

Сможет ли ПСЖ взять реванш?

Если взглянуть список матчей грядущего тура Лиги чемпионов, то внимание привлекает и встреча Баварии с Атлетико, и Челси с Севильей, но самая многообещающая у ПСЖ и Манчестер Юнайтед. Особого шарма поединку будет добавлять то, как команды разошлись в прошлый раз, в 1/8 финала позапрошлого розыгрыша Лиги чемпионов.

Тогда "красные дьяволы" уступили на своем поле со счетом 0:2, а затем добыли победу на выезде (1:3) в драматичном поединке. Лукаку дважды огорчил парижан после не самой уверенной игры Буффона, а решающий гол забил Рашфорд с пенальти под занавес встречи. Объективно, тогда манкунианцы были слабее и в меньшей степени заслуживали пройти дальше.

Оле-Гуннар Солскьяер не сможет рассчитывать на Гарри Магуайра, а потому в линии обороны могут быть существенные проблемы. У парижан будут все шансы взять реванш, ведь Манчестер Юнайтед сейчас, ко всему прочему, показывает не самую лучшую игру. Жалко, что ни Андер Эррера, ни Эдинсон Кавани, не смогут сыграть против своих бывших команд.

Как себя покажет Ференцварош на Камп Ноу?

Сергей Ребров после завершения работы в Динамо отправился в Венгрию, где, без каких-либо преувеличений, поднял Ференцварош на новый уровень. Команда смогла добраться до стадии группового этапа Лиги чемпионов, что уже можно считать большим достижением, но очень интересно, сможет ли Ференцварош дать достойный бой.

Сергею Реброву придется провести колоссальную работу перед матчем, чтобы грамотно организовать своих подопечных. Украинские специалисты в зарубежных клубах давно не выступали на таком уровне. Этот сезон для Реброва может стать трамплином, который позволит получить работу в более серьезном чемпионате.

Не пропустят ли Шахтер и Динамо больше пяти на двоих?

И Шахтеру, и Динамо по итогам жеребьевки достались очень тяжелые группы. К тому же, дебютный поединок в этом розыгрыше Лиги чемпионов у каждого тоже очень непростой — Шахтер пожалует к Реалу, а Динамо примет на своем поле Ювентус. Киевляне в начале этого сезона выглядят более уверенно. Мирча Луческу организовал игру команды в обороне, а потому у Ювентуса вполне могут возникнуть большие трудности.

Более того, большинство представителей защиты Динамо уже успели в этом сезоне сыграть против сборных Франции, Германии и Испании, а потому получили необходимый опыт.

А вот к защитной линии "горняков" куда больше вопросов. В игре со Львовом действовали Бондарь и Хочолава - в поединке против Реала такая пара защитников может стать "смертным приговором", а ведь судя по тому, кто отправился в Мадрид, именно это — сильнейшее сочетание "горняков" в центре защиты на данный момен. Луишу Каштру придется серьезно поломать голову над тем, как он собирается сдерживать соперника.

Кто из аутсайдеров сможет удивить?

Для большинства, Лига чемпионов — турнир больших команд с громким именем, но не нужно забывать, что есть менее именитые представители, которые всегда готовы дать бой фавориту. Мидтьюллан примет на своем поле Аталанту, которая по всем статьям уступила Наполи в минувшем туре чемпионата Италии. Ситуативная неудача или следствие плохой формы? У аутсайдера будет возможность узнать правду.

Другим очень интересным противостоянием будет встреча Лейпцига и Истанбула. "Быки" по итогам прошлого розыгрыша добрались до полуфинала турнира. Получится ли у них очертить свои претензии на выход в 1/8, учитывая, что в группе с ними также ПСЖ и Манчестер Юнайтед? Турки же будут полны решимости заявить о себе.

Ждем ваши варианты в комментариях.

Холанд продолжит забивать в Лиге чемпионов?

Чуть ли не главным открытием прошлого розыгрыша Лиги чемпионов уже с первого тура стал Эрлинг Холанд, который "колотил" за Зальцбург гол за голом. Норвежский нападающий после ушел в Боруссию Д, вновь показал свое голевое чутье, и все идет к тому, что вновь будет бороться за звание лучшего бомбардира турнира.

Боруссию Д будет ждать встреча с Лацио, который пропустил восемь мячей за последние три поединка. Римляне вернулись в турнир после длительного перерыва, но сейчас находятся не в той форме, чтобы навязать борьбу дортмундцам. Холанд вполне может огорчить соперника, и не раз, а также рассчитывать на голы против Зенита и Брюгге. Главное — хорошо начать.

Готов ли Ливерпуль к жизни без Ван Дейка?

Ливерпуль после поединка с Эвертоном в чемпионате Англии потерял Ван Дейка на длительный период. Помнятся ли вам большие успехи мерсисайдцев без защитника? Кажется, нидерландец стал символом новой эпохи клуба, а потому без него все может вернуться к не самым радужным раскладам. Юргену Клоппу, возможно, уже зимой придется подписать другого игрока.

Но это будет потом, а уже сейчас нужно решать проблему имеющимися ресурсами. Получится ли это у Клоппа? Поединок против развеселого Аякса уже может дать некоторые ответы. "Аяксиды" не будут церемониться и пойдут в атаку большими силами, проверив прочность оборонительных построений соперника сполна.

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