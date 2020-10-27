Football.ua разобрался, чем могут удивить матчи грядущего тура группового этапа самого престижного клубного турнира Старого света.
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27 октября 2020, 11:55
После немного позднего старта группового этапа Лиги чемпионов второй тур долго ждать не пришлось - всего лишь неделю. Как и в первом, турнир вновь может подарить множество зрелищных матчей, интересных противостояний, а также ответить на некоторые вопросы.
Сможет ли Шахтер отомстить Интеру, Реал реабилитироваться в игре против Боруссии М? Кто выйдет победителем из центрального матча тура: Барселона или Ювентус? Что подарит дуэль Сергея Реброва и Мирчи Луческу? Манчестер Юнайтед попытается одержать еще одну победу, а Аякс и Аталанта могут подарить настоящую феерию.
Будет ли реванш от Шахтера?
Минувший сезон оказался для Шахтера длительным, насыщенным, а от того и очень интересным. Еврокубковое путешествие "горняков" подошло к концу после встречи с Интером Антонио Конте в полуфинале Лиги Европы. Особенно болезненным его сделал разгромный счет — 0:5, за который подопечные Каштру, определенно, должны попробовать взять реванш.
С одной стороны, победа над Реалом в первом туре дает понять, что "горняки" даже с ограниченными кадровыми возможностями могут соперничать с топ-командами, но неудачные выступления в чемпионате заставляют задуматься хотя бы о физических кондициях игроков. Это может существенно сказаться на возможностях дончан.
Интер сейчас набрал неплохую форму, а потому Шахтеру будет очень сложно добиться еще одной победы. К тому же, "нерадзурри" в первом туре против Боруссии М сыграли вничью, а потому будут изо всех сил стараться избежать еще одной осечки.
Дуэль Реброва и Луческу
Когда-нибудь раньше вы могли задуматься над тем, что в противостоянии Реброва и Луческу представлять Динамо будет не Сергей? Такое случилось, а поединок обещает быть очень интересным. Выезд в Венгрию сулит для Динамо очень непростую встречу. Ко всему прочему, добавились два заболевших коронавирусом — лидеры нынешнего состава киевлян Бущан и Миколенко, а потому Луческу придется задуматься над надежностью оборонительной линии и поломать голову при формировании стартового состава.
Сергей Ребров, в свою очередь, получил отличный шанс продемонстрировать свои умения на европейской арене. Если Луческу уже всем все доказал, то у украинца еще все впереди. Ференцварош в первом туре разгромно уступил Барселоне на выезде, но там от них многого и не ждали. Прямой конкурент подопечных Реброва именно Динамо, а существенный украинский след в Ференцвароше лишь добавит принципиальности этому поединку.
Реабилитируется ли Реал?
Реал на выходных обыграл Барселону со счетом 3:1, но даже этого недостаточно для того, чтобы можно было сказать о том, что Реал реабилитировался за несколько неудачных матчей. В "королевском клубе" все устроено довольно просто — провалил несколько матчей и над тобой уже нависла угроза увольнения, будь ты хоть самим Зиданом.
Мадридцы в первом туре группового этапа Лиги чемпионов уступили на своем поле Шахтеру и сейчас находятся на последнем месте в квартете. Команде нужно срочно менять ситуацию, но учитывая не лучшую игру, не стоит ждать легкой победы против Боруссии М, которая уже смогла отобрать очки у Интера. Посмотрим, сыграет ли еврокубковый опыт роль в этот раз.
Битва фаворитов группы G: Ювентус или Барселона?
В центральном поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов Ювентус примет на своем поле Барселону. Уже в этом матче одна из команд может получить важное преимущество в борьбе за первое место в группе. Однако нужно понимать, что подопечные Пирло и Кумана находятся далеко не в лучшем состоянии.
Конечно, этот поединок мог анонсироваться и вовсе под вывеской главного футбольного противостояния последних чуть ли не пятнадцати лет, но все идет к тому, что Криштиану Роналду в поединке участие не примет — у португальца коронавирус. Туринцам будет очень не хватать их лидера, который смог бы решить исход поединка чуть ли не в одиночку.
Манчестер Юнайтед подтвердит свои претензии на первое место в группе?
Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера вряд ли считались фаворитом своей группы до начала турнира, но после немного неожиданной победы на выезде против Пари Сен-Жермен вполне могут занять первую строчку, но для этого нужно подтвердить свои амбиции домашней победой над Лейпцигом. Кажется, "красные дьяволы" обрели стабильность в игре и вполне могут рассчитывать на успешный итог встречи.
Лейпциг, как и Манчестер Юнайтед, в первом туре добился победы, но теперь соперник значительно сложнее. Очень интересно будет наблюдать за тем, как интенсивный прессинг подопечных Нагельсманна наткнется на разящие контратаки "красных дьяволов". Футбол будет быстрым, вертикальным и очень зрелищным.
Выдадут ли Аталанта и Аякс самый результативный матч тура?
Поединок между Аталантой и Аяксом не обладает громкой вывеской для рядового футбольного болельщика, но настоящий ценитель игры №1 не сможет пройти мимо. Аякс в минувшем туре чемпионата Нидерландов отметился 13 безответными голами в воротах соперника — шокирующий результат даже для такого гегемона на внутренней арене.
Аталанта, в свою очередь, вызывает некоторое беспокойство. Конечно, подопечные Гасперини не испытали проблем против Мидтьюлланда в первом туре, но их выступления в чемпионате заставляют сомневаться в том, что бергамаски сейчас в порядке. В любом случае, обе команды всегда нацелены на чужие ворота и могут порадовать болельщиков обилием забитых голов.