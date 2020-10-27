Другое

Football.ua разобрался, чем могут удивить матчи грядущего тура группового этапа самого престижного клубного турнира Старого света.

После немного позднего старта группового этапа Лиги чемпионов второй тур долго ждать не пришлось - всего лишь неделю. Как и в первом, турнир вновь может подарить множество зрелищных матчей, интересных противостояний, а также ответить на некоторые вопросы.

Сможет ли Шахтер отомстить Интеру, Реал реабилитироваться в игре против Боруссии М? Кто выйдет победителем из центрального матча тура: Барселона или Ювентус? Что подарит дуэль Сергея Реброва и Мирчи Луческу? Манчестер Юнайтед попытается одержать еще одну победу, а Аякс и Аталанта могут подарить настоящую феерию.

Будет ли реванш от Шахтера?

Минувший сезон оказался для Шахтера длительным, насыщенным, а от того и очень интересным. Еврокубковое путешествие "горняков" подошло к концу после встречи с Интером Антонио Конте в полуфинале Лиги Европы. Особенно болезненным его сделал разгромный счет — 0:5, за который подопечные Каштру, определенно, должны попробовать взять реванш.

С одной стороны, победа над Реалом в первом туре дает понять, что "горняки" даже с ограниченными кадровыми возможностями могут соперничать с топ-командами, но неудачные выступления в чемпионате заставляют задуматься хотя бы о физических кондициях игроков. Это может существенно сказаться на возможностях дончан.

Интер сейчас набрал неплохую форму, а потому Шахтеру будет очень сложно добиться еще одной победы. К тому же, "нерадзурри" в первом туре против Боруссии М сыграли вничью, а потому будут изо всех сил стараться избежать еще одной осечки.

Дуэль Реброва и Луческу

Когда-нибудь раньше вы могли задуматься над тем, что в противостоянии Реброва и Луческу представлять Динамо будет не Сергей? Такое случилось, а поединок обещает быть очень интересным. Выезд в Венгрию сулит для Динамо очень непростую встречу. Ко всему прочему, добавились два заболевших коронавирусом — лидеры нынешнего состава киевлян Бущан и Миколенко, а потому Луческу придется задуматься над надежностью оборонительной линии и поломать голову при формировании стартового состава.

Сергей Ребров, в свою очередь, получил отличный шанс продемонстрировать свои умения на европейской арене. Если Луческу уже всем все доказал, то у украинца еще все впереди. Ференцварош в первом туре разгромно уступил Барселоне на выезде, но там от них многого и не ждали. Прямой конкурент подопечных Реброва именно Динамо, а существенный украинский след в Ференцвароше лишь добавит принципиальности этому поединку.

Реабилитируется ли Реал?

Реал на выходных обыграл Барселону со счетом 3:1, но даже этого недостаточно для того, чтобы можно было сказать о том, что Реал реабилитировался за несколько неудачных матчей. В "королевском клубе" все устроено довольно просто — провалил несколько матчей и над тобой уже нависла угроза увольнения, будь ты хоть самим Зиданом.

Мадридцы в первом туре группового этапа Лиги чемпионов уступили на своем поле Шахтеру и сейчас находятся на последнем месте в квартете. Команде нужно срочно менять ситуацию, но учитывая не лучшую игру, не стоит ждать легкой победы против Боруссии М, которая уже смогла отобрать очки у Интера. Посмотрим, сыграет ли еврокубковый опыт роль в этот раз.

Битва фаворитов группы G: Ювентус или Барселона?

В центральном поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов Ювентус примет на своем поле Барселону. Уже в этом матче одна из команд может получить важное преимущество в борьбе за первое место в группе. Однако нужно понимать, что подопечные Пирло и Кумана находятся далеко не в лучшем состоянии.

Конечно, этот поединок мог анонсироваться и вовсе под вывеской главного футбольного противостояния последних чуть ли не пятнадцати лет, но все идет к тому, что Криштиану Роналду в поединке участие не примет — у португальца коронавирус. Туринцам будет очень не хватать их лидера, который смог бы решить исход поединка чуть ли не в одиночку.

Манчестер Юнайтед подтвердит свои претензии на первое место в группе?

Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера вряд ли считались фаворитом своей группы до начала турнира, но после немного неожиданной победы на выезде против Пари Сен-Жермен вполне могут занять первую строчку, но для этого нужно подтвердить свои амбиции домашней победой над Лейпцигом. Кажется, "красные дьяволы" обрели стабильность в игре и вполне могут рассчитывать на успешный итог встречи.

Лейпциг, как и Манчестер Юнайтед, в первом туре добился победы, но теперь соперник значительно сложнее. Очень интересно будет наблюдать за тем, как интенсивный прессинг подопечных Нагельсманна наткнется на разящие контратаки "красных дьяволов". Футбол будет быстрым, вертикальным и очень зрелищным.

Выдадут ли Аталанта и Аякс самый результативный матч тура?

Поединок между Аталантой и Аяксом не обладает громкой вывеской для рядового футбольного болельщика, но настоящий ценитель игры №1 не сможет пройти мимо. Аякс в минувшем туре чемпионата Нидерландов отметился 13 безответными голами в воротах соперника — шокирующий результат даже для такого гегемона на внутренней арене.

Аталанта, в свою очередь, вызывает некоторое беспокойство. Конечно, подопечные Гасперини не испытали проблем против Мидтьюлланда в первом туре, но их выступления в чемпионате заставляют сомневаться в том, что бергамаски сейчас в порядке. В любом случае, обе команды всегда нацелены на чужие ворота и могут порадовать болельщиков обилием забитых голов.