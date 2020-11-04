Другое

Football.ua рассказывает о прошедших битвах с каталонцами.

Первая ассоциация рядового украинского болельщика при словосочетании "Динамо – Барселона" – конечно же, легендарные матчи 1997 года, хет-трик Шевченко на "Камп Ноу", а также киевский болельщик со стажем и его легендарное "а мы Динамо Киев, что такое?!". Впрочем, история противостояний Динамо и Барселоны насчитывает уже целых десять поединков и среди них были не менее любопытные, чем памятные погромы 97-го. К предстоящей, одиннадцатой встрече Динамо и Барселоны, Football.ua рассказывает о предыдущих матчах этих клубов.

Кубок Кубков 1990/1991, четвертьфинал

Первая встреча Динамо с Барселоной состоялась в последние годы существования Советского Союза. Киев жил в предвкушении независимости и Динамо выступало в патриотической жёлто-синей форме. В том сезоне киевляне переживали смену поколений. Клуб покинули Демьяненко, Баль, Яремчук, Чанов и другие ветераны, что дало возможность раскрыться многим молодым игрокам. Несмотря на это, Динамо смогло дать бой именитым соперникам с Кройфом на тренерской скамье. В первом матче команды устроили интереснейшую перестрелку, завершившуюся минимальной победой каталонцев.

В ответной же встрече, Динамо и вовсе было буквально в нескольких минутах от победы – лишь в концовке встречи Барселона смогла сравнять счёт.

06.03.1991, Киев. Республиканский стадион. 100 000 зрителей

Динамо — Барселона 2:3

Голы: Заец, 34, Саленко, 82 (пен.) – Бакеро, 6, Ортега, 45, Стоичков, 63 (пен.)

Динамо: Жидков, Лужный, Цвейба (к), Деркач, Ю. Мороз, Беца, Шматоваленко, Заец, Саленко, Юрченко (Матвеев, 67), Юран.

Тренер: Анатолий Пузач.

Барселона: Субисаретта, Элера, Алесанко (к), Сакристан, Серна, Бакеро, Ортега, Стоичков, М. Лаудруп (Гарсия, 63), Амор, Бегиристайн (Лопес, 88).

Тренер: Йохан Кройфф.

Судья: Сайм (Шотландия)

20.03.1991, Барселона. "Камп Ноу". 52 000 зрителей

Барселона – Динамо 1:1

Голы: Амор, 90 – Юран, 62

Барселона: Субисаретта, Нандо, Феррер, Р. Куман, Серна, Бакеро, Эусебио, Стоичков (Урбано, 89), Салинас (Гойкоэчеа, 52), Амор, Бегиристайн.

Тренер: Йохан Кройфф.

Динамо: Жидков, Лужный, Беца, Деркач, Шматоваленко, Ковалец, В. Мороз, Заец, Саленко, Юрченко, Юран.

Тренер: Анатолий Пузач.

Судья: Петрович (Югославия)

Кубок европейских чемпионов 1991/1992, групповой этап

Ровно через год судьба вновь свела киевлян с Барселоной. Однако, на этот раз, каталонцы не оставили шансов Динамо, дважды одержав уверенные победы. Заняв первое место в группе, подопечные Кройфа в финале обыграли Сампдорию и впервые в своей истории завоевали Кубок европейских чемпионов.

04.03.1992, Киев. Республиканский стадион, 48500 зрителей

Динамо – Барселона 0:2

Голы: Стоичков, 33, Салинас, 68

Динамо: Кутепов, Лужный, Цвейба, Бессмертный, Шматоваленко, Грицыона, Анненков, Заец, Саленко, Ю.Мороз, Шаран (Волотёк, 76)

Тренер: Анатолий Пузач

Барселона: Субисаррета, Нандо, Гвардиола, Куман, Хуан Карлос, Бакеро (Салинас, 64), Надаль, Стоичков, Лаудруп (Бегиристайн, 54), Вичхе, Эусебио

Тренер: Йохан Кройф

Судья: Гуталс (Бельгия)

18.03.1992, Барселона. "Камп Ноу", 53000 зрителей

Барселона – Динамо 3:0

Голы: Стоичков, 59, 93, Салинас, 88

Барселона: Субисаррета, Нандо, Гвардиола (Салинас, 73), Куман, Надаль, Бакеро (Амор, 61), Гойкоэчеа, Стоичков, Лаудруп, Вичхе, Эусебио

Тренер: Йохан Кройф

Динамо: Мартинкенас, Лужный (Волотек, 9), Цвейба, Анненков, Шматоваленко, Грицына, Яковенко, Заец, Саленко (Квиткаускас, 76), Мороз, Шаран

Тренер: Анатолий Пузач

Судья: Ассенмахер (Германия)

Лига чемпионов 1993/1994, первый раунд

Вновь Динамо встретилось с Барселоной всего через полтора года после предыдущих матчей. В Киеве динамовцам удалось одержать первую великую победу над Барселоной девяностых. На быстрый гол Шкапенко, точным выстрелом с пенальти ответил Куман. Между этими голами, на 20-ой минуте Сергей Мизин получил красную карточку и казалось, шансов на успех Динамо почти не осталось. Однако в концовке первого тайма, Леоненко точно пробил с 11-метровой отметки, а в середине второго тайма забил и третий мяч. Этот матч с уверенностью можно назвать одним из самых памятных в карьере Виктора Леоненко.

Однако, чуда не произошло и Динамо не смогло выбить Барселону из турнира. На Камп Ноу каталонцы забили четыре мяча в ворота Кутепова, динамовцы же отметились лишь одним голом.

Тогда казалось, что яркая домашняя победа над Барселоной – это максимум, которое могло выдать Динамо. Но впереди был 1997 год…

15.09.1993, Киев. Республиканский стадион, 60000 зрителей

Динамо – Барселона 3:1

Голы: Шкапенко, 5, Леоненко, 44 (пен.), 55 – Куман, 27 (пен.)

Динамо: Кутепов, Бессмертный, Шматоваленко, Пономаренко, Лужный, Шкапенко, Топчиев, Ковалец, Мизин, Ребров, Леоненко (Шаран, 77)

Тренер: Михаил Фоменко

Барселона: Субисаррета, Куман, Надаль, Феррер, Лаудруп, Гвардиола, Амор (Бегиристайн, 59), Оскар (Салинас, 66), Иглесиас, Гойкэчеа, Стоичков

Тренер: Йохан Кройф

Судья: Филип (Англия)

29.09.1993, Барселона. "Камп Ноу", 88000 зрителей

Барселона – Динамо 4:1

Голы: Лаудруп, 9, Бакеро, 18, 48, Куман, 73 – Ребров, 28

Барселона: Субисаррета, Куман, Надаль, Феррер, Лаудруп, Бакеро, Гвардиола, Гойкоэчеа, Ромарио, Бегиристайн (Амор, 60), Эстебарасанс (Хуан Карлос, 85)

Тренер: Йохан Кройф

Динамо: Кутепов, Бессмертный, Шматоваленко, Пономаренко, Лужный, Анненков, Шкапенко, Топчиев, Ковалец (Грицына, 6), Ребров, Леоненко

Тренер: Михаил Фоменко

Судья: Амендолия (Италия)

Лига чемпионов 1997/1998, групповой этап

Те самые, легендарные 7:0. Валерий Лобановский десятый месяц работал с Динамо и в полной мере раскрыл то поколение, которое появилось ещё при Йожефе Сабо. Барселону же пытался подстраивать под себя Луи ван Гал. После ошеломительных 3:0 в Киеве, голландец уверял, что дома его подопечные возьмут реванш. Однако, на "Камп Ноу" Барселону ожидало настоящее унижение – четыре безответных мяча, после которых трибуны аплодировали великолепным молодым подопечным Лобановского. Это история, которой можно и нужно гордиться.

22.10.1997, Киев, НСК Олимпийский, 100000 зрителей

Динамо – Барселона 3:0

Голы: Ребров, 5, Максимов, 32, Калитвинцев, 66

Динамо: Шовковский, Дмитрулин, Ващук, Лужный (Волосянко, 57), Головко, Гусин, Ребров, Максимов (Михайленко, 84), Калитвинцев, Косовский, Шевченко

Тренер: Валерий Лобановский

Барселона: Хесп, Райцигер, Фернанду Коуту, Серхи Бархауан, Феррер, Рохер, Фигу (Чирич, 81), Луис Энрике, Оскар Гарсия (Карлос Бускетс, 62), Ривалдо, Дюгарри (Пицци, 80)

Тренер: Луи ван Гал

Судья: Мерк (Германия)

05.11.1997, Барселона, "Камп Ноу", 52000 зрителей

Барселона – Динамо 0:4

Голы: Шевченко, 9, 32, 44 (пен.), Ребров, 77

Барселона: Байя, Райцигер, Фернанду Коуту, Серхи Бархауан, Феррер, Фигу, Селадес, Оскар (Надаль, 70), Чирич, Ривалдо, Жованни (Гильермо, 53)

Тренер: Луи ван Гал

Динамо: Шовковский, Дмитрулин, Ващук, Лужный (Волосянко, 59), Головко, Гусин (Михайленко, 60), Ребров, Калитвинцев (Максимов, 46), Хацкевич, Косовский, Шевченко

Тренер: Валерий Лобановский

Судья: Даллас (Шотландия)

Лига чемпионов 2009/2010, групповой этап

После крайне частых встреч в девяностые, судьба развела Динамо и Барселону на долгих 12 лет, за которые в каждом из клубов сменилось поколение. Впрочем, в составе Динамо в матчах 2009 года играло два игрока, участвовавших в унижении Барсы в 1997-ом. Александр Шовковский и Андрей Шевченко, успевший за эти 12 лет поиграть в Милане и Челси, завоевать Золотой мяч, стать легендой европейского футбола и вернуться в Динамо буквально за пару недель, до очередного матча с Барселоной.

Каталонцы были тогда в статусе действующих победителей ЛЧ и общепризнанной сильнейшей командой мира.

Во втором туре группового раунда, подопечные Гвардиолы уверенно разобрались с Динамо на Камп Ноу – 2:0. В Киеве командам предстояло сыграть в последнем туре. Динамо занимало четвёртую строчку, на очко отставая от Рубина и Интера. При определённых раскладах, победа выводила бы киевлян даже на второе место. И точно давала бы путёвку в Кубок УЕФА. Уже на старте встречи, после чудовищной ошибки Вальдеса, счёт открыл Артём Милевский. Хави сравнял в середине первого тайма. Если бы удержалась ничья, киевляне могли рассчитывать на третью строчку (по личным встречам Динамо обыграло Рубин, а в параллельном матче казанцы проигрывали Интеру), однако за 4 минуты до конца основного времени, 22-летний Лионель Месси забил победный для каталонцев мяч – 1:2.

20.09.2009, Барселона, "Камп Ноу", 68000 зрителей

Барселона – Динамо 2:0

Голы: Месси, 26, Педро, 76

Барселона: Вальдес, Абидаль, Пике, Алвес, Пуйоль, Иньеста (Педро, 46), Хави, Туре (Бускетс, 68), Кейта, Месси, Ибрагимович (Жеффрен, 85)

Тренер: Хосеп Гвардиола

Динамо: Шовковский, Хачериди, Леандро Алмейда, Жерсон Маграо (Бетао, 73), Ерёменко, Гусев (Нинкович, 86), Юссуф (Гиоане, 46), Вукоевич, Шевченко, Милевский, Ярмоленко

Тренер: Валерий Газзаев

Судья: Бьорн (Нидерланды)

09.12.2009, Киев, "Динамо" им. Лобановского, 18000 зрителей

Динамо – Барселона 1:2

Голы: Милевский, 2 – Хави, 33, Месси, 86

Динамо: Шовковский, Михалик, Бетао, Леандро Алмейда, Жерсон Маграо (Нинкович, 75), Ерёменко, Юссуф, Вукоевич, Шевченко, Милевский, Ярмоленко

Тренер: Валерий Газзаев

Барселона: Вальдес, Абидаль, Пике (Маркес, 88), Алвес, Пуйоль, Иньеста (Педро, 82), Хави, Бускетс, Кейта, Месси, Ибрагимович

Тренер: Хосеп Гвардиола

Судья: Уэбб (Англия)

Александр Шевченко, Football.ua