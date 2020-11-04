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Украинская команда удачно стартовала в квалификации еврокубков.

В рамках первого раунда квалификации женской Лиги чемпионов харьковский Жилстрой-2 разгромил армянский Алашкерт (9:0). Поединок прошел в Киеве, на стадионе НТК им. В. Банникова.

В первом тайме украинки забили три гола в ворота соперниц. Мячами отметились Филенко, Калинина и Малахова.

Во второй половине встречи футболистки харьковского клуба отправили в ворота Алашкерта еще шесть мячей. Второй гол на свой счет записала Калинина, хет-трик на счету Панцулой и по голу забили Титова и Андрухив.

Следующий соперник Жилстроя-2 во втором квалификационном раунде определится шестого ноября.

Жилстрой-2 — Алашкерт 9:0

Голы: Филенко, 6, Калинина, 38, 46, Малахова, 42, Титова, 50, Андрухив, 56, Панцулая, 78, 81, 87.

Жилстрой-2: Самсон — Филенко (Мохнач, 56), Подольская (Котык, 71), Корсун, Сирмай (Колещук, 71) — Триль, Панцулая, Андрухив, Калинина — Малахова (Хайрулина, 57), Кравчук (Титова, 46).

Алашкерт: Андреасян — Карапетян, Егян (Мехрабян, 90), Сахинова, Халатян (Мовсесян, 74) — Чопикян (Бадалян, 65), Казарян, Пизлова, Артин, Асатрян, (Хачатрян, 65) — Гукасян.

Предупреждения: Кравчук, Калинина, Колещук, Мовсесян.