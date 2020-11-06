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Легендарный футболист вспомнил о непростых моментах в карьере.

Бывший нападающий Аякса, Милана и сборной Нидерландов Марко ван Бастен, завершивший карьеру в возрасте 30 лет, рассказал о своей травме лодыжки и работе с Йоханом Кройфом.

"Футбол не стоит мучений. Если бы у меня снова был выбор, с тем жизненным опытом, который я имею сейчас, то я бы не мучился так долго. Вся моя боль не стоила того. Моя лодыжка создала так много проблем, она повлияла на мою повседневную жизнь. Но в то время футбол был всей моей жизнью. Я стал старше и понял, что жизнь важнее футбола".

Ван Бастен был вынужден пропустить два сезона, чтобы залечить травму лодыжки. Однако она преследовала его на протяжении всей карьеры.

"Я умер как футболист. До сих пор я не могу играть в футбол. Это слишком сложно, моя лодыжка зафиксирована, я не могу бить по мячу, я ничего не могу сделать с ногой. Это очень тяжело, больно".

Также легендарный нападающий рассказал о своем знакомстве, игре и работе с Йоханом Кройфом.

"Кройф был одним из лучших, он был моим героем и моим примером. Йохан был звездой в то же время, что и Джордж Бест. Наблюдать за их выступлениями было просто фантастикой. Позже я познакомился с Кройфом лично, он стал моим тренером, советником, товарищем по команде, и даже моим соперником на поле. Но мне было легче играть с ним, чем общаться", — рассказал ван Бастен в подкасте BBC Radio 5 Live.