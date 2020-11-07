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Команда Артема Милевского пострадала от украинца.

В рамках 28-го тура чемпионата Беларуси брестское Динамо дома уступило Торпедо-БелАЗу (2:3).

Артем Милевский вышел в основе на данный матч и провел на поле 74 минуты. Украинец Александр Нойок сыграл все 90 минут. За брестский клуб забивали Лаптев и Гордейчук.

К слову, другой украинец, Юрий Гобовда сумел дважды отличиться в игре. Сначала он забил на 56-й, а после и на 74-й минуте. Еще одним голом отметился Антилевский. В составе Торпедо-БелАЗ сыграл также украинец Алан Аусси.

После данного матча Торпедо-БелАЗ поднялся на четвертое место в турнирной таблице. Динамо занимает пятую строчку.

Динамо Брест - Торпедо-БелАЗ 2:3

Голы: Лаптев, 32, Гордейчук, 88 – Габовда, 56, 74, Антилевский, 90+5

Динамо Брест: Павлюченко — Кики (Витус, 69), Печенин, Кисляк, Нойок — Тэкло, Лаптев, Гордейчук, Юзепчук, Савицкий (Седько, 67) - Милевский (Кривец, 74).

Торпедо-БелАЗ: Бушма — Устинов, Премудров (Николаевич, 33), Рамос — Хачатурян, Велозу, Павлюковец (Афанасьев 58) (Щербо, 66), Аусси, Яшин — Антилевский, Габовда.

Предупреждения: Аусси, Кики.